Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Анна Седокова назвала свои концерты "сексом с презервативом"

Анна Седокова назвала свои концерты "сексом с презервативом"

Сегодня, 16:58
Популярная исполнительница Анна Седокова разоткровенничалась перед фанатами в Instagram. Артистка честно призналась в том, что испытывает, когда выступает на концерте, как сообщает VistaNews.

Анна Седокова назвала свои концерты "сексом с презервативом"

 

Седокова показала закулисный снимок. Он совсем не провокационный – там артистка была буквально перед выходом на сцену. Оранжевый костюм на цветочном фоне и непрофессиональный наушник в локонах. По поводу последнего артистка решила дать пояснение.

Анна Седокова назвала свои концерты "сексом с презервативом"

 

Певица подчеркнула, что не может быть в профессиональной гарнитуре, потому что так вообще не чувствует зал. Свои наушники она снимает, добравшись где-то до пятой песни. По словам Анны Седоковой, пение в них ей напоминает «секс с презервативом». Некоторые интернет-пользователи возразили, отметив, что именно профессиональная гарнитура и помогает слышать зал. Впрочем, большинству всё было интересно само фото, а не рассуждения певицы.

Ирина Летинская
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