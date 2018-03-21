Анна Седокова назвала свои концерты "сексом с презервативом"

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Поклонники не поняли нового образа звезды.
От Редактора
Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.
Популярная певица и актриса Анна Седокова снова заговорила о чувстве влюбленности. Поклонники стали подозревать, что артистка нашла себе нового возлюбленного.
Анна Седокова в Сети выложила снимок того самого платья, которое прямо на сцене разорвалось в самом пикантном месте на теле певица. Седокова предпочла к
Популярная певица Анна Седокова на своей странице в Instagram показала эротический снимок, сделанный перед началом игры в теннис. Девушка крупным планом