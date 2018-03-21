Анна Седокова назвала свои концерты "сексом с презервативом"

Популярная исполнительница Анна Седокова разоткровенничалась перед фанатами в Instagram. Артистка честно призналась в том, что испытывает, когда выступает на концерте, как сообщает VistaNews.

Седокова показала закулисный снимок. Он совсем не провокационный – там артистка была буквально перед выходом на сцену. Оранжевый костюм на цветочном фоне и непрофессиональный наушник в локонах. По поводу последнего артистка решила дать пояснение.

Певица подчеркнула, что не может быть в профессиональной гарнитуре, потому что так вообще не чувствует зал. Свои наушники она снимает, добравшись где-то до пятой песни. По словам Анны Седоковой, пение в них ей напоминает «секс с презервативом». Некоторые интернет-пользователи возразили, отметив, что именно профессиональная гарнитура и помогает слышать зал. Впрочем, большинству всё было интересно само фото, а не рассуждения певицы.

Ирина Летинская