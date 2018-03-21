Яна Кошкина шокировала поклонников «восковым» лицом

Популярную российскую телеведущую Яну Кошкину в очередной раз стали критиковать поклонники за внешность. Многие заявили, что девушка перестала отличаться от остальных Instagram-девушек и назвали её лицо «восковым».

На днях Яна Кошкина похвасталась своим новым снимком, который моментально стал обсуждаться в Сети. И если многие поклонники стали говорить о чрезмерном фотошопе, то другие поклонники обвинили девушку в явном злоупотреблении уколами красоты.

Светлана Славянская

«Что с бровями произошло? С лицом явно фотошом поработал», «Яна, завязывай с ботоксом, уже как все стала», «Такая девушка красивая от природы, но губы зачем накачивать и портить лицо?», «Сделай губы чуть меньше», «На Кудрявцеву стала похожа, та тоже силикон любит», - комментировали новый снимок интернет-пользователи.