Киркоров через соцсети поздравил детей с дебютом на показе Юдашкина

Дочь знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина накануне презентовала в Москве детскую коллекцию одежды. Король российской эстрады Филипп Киркоров не смог присутствовать на дефиле Аллы-Виктории и Мартина, но поздравил их с дебютом через социальную сеть Instagram.

Вещий Олег

Галина Юдашкина представила коллекцию в России, несмотря на то, что сейчас она проживает на территории США в ожидании рождения второго ребёнка. В показе приняли участие дети многих звёзд шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачёву, Максима Галкина, Филиппа Киркорова и Татьяны Навки. Киркоров не смог присутствовать на дебюте дефиле своих детей, однако поздравил их с этим событием через свой профиль в Instagram.Король российской эстрады отметил, что Алла-Виктория и Мартин очень переживали на репетициях. Но во время показа они продемонстрировали высший пилотаж, отмечают фанаты и известный 50-летний певец. Подписчики дополнили, что дети Киркорова и Пугачёвой произвели настоящий фурор на дефиле. Сам же исполнитель пообещал, что скоро вернётся домой и лично поздравит детей.