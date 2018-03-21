Азиза рассказала, как жена Резника спасла ее от алкоголизма

Азиза смогла украсить выступление песенника Ильи Резника. На мероприятии исполнительница спела две композиции, а после поговорила с корреспондентами.
В 1991 году обвинили охранника Азизы в причастности к убийству Игоря Талькова в ДС «Юбилейный». Тогда Азиза должна была закрыть концерт, но она не смогла подготовить себя к выходу. После этого многие посчитали, что карьере певицы пришел конец. Ирина Резник здорово помогла подруге, запретив ей далее выпивать, за что теперь Азиза сильно ей благодарна.