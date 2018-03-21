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| | Фанаты Бузовой угрожают маленькому сыну рэпера Мота расправой

Фанаты Бузовой угрожают маленькому сыну рэпера Мота расправой

Сегодня, 16:56
Недавно популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова высказала своё недовольство относительно рэп-исполнителя Мота, который позволил себе оскорбительно пошутить в адрес поп-дивы.

Фанаты Бузовой угрожают маленькому сыну рэпера Мота расправой

 

В процессе отстаивания своей чести, Ольга Бузова не забыла упомянуть о том, что супруга рэпера Мота по имени Мария Мельникова ранее зарабатывала на жизнь, предоставляя свои эскорт услуги. Многочисленные поклонники Бузовой тут же включились в дискуссию, отстаивая достоинство своей любимицы. Однако, некоторые фанаты Ольги перешли грань, пообещав жестоко расправиться не только с Марией и Мотом, но и с их двухмесячным сыном, что повергло некоторых пользователей в шок.

Стоит отметить, болгерша Лена Миро раскрыла некоторые подробности данного скандала, объяснив, что обида на рэп-исполнителя появилась у Бузовой ещё в те времена, когда она развелась со своим супругом Дмитрием Тарасовым. По словам Лены Миро, Бузова тесно дружила с Мотом и его супругой, а те скрывали от неё, что Дмитрий изменял ей в браке.
Александр Вест
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