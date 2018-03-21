Камилла Байсарова развелась со вторым мужем

24-летняя Камилла Байсарова, дочь бывшего мужа Кристины Орбакайте, ведёт очень насыщенную личную жизнь. Недавно она рассталась со вторым супругом, неким Рахманом.

Ирина Летинская

Пара вместе прожила три года, у них есть общий сын. В первый раз представительница российской золотой молодёжи одела обручальное кольцо в 17 лет. Тогда её избранником был бизнесмен Ислам Исаев, с которым Камилла Байсарова пробыла полтора года. Обе свадьбы проходили по мусульманским традициям, как сообщает VladTime.По какой причине имел место второй развод, в настоящее время не уточняется. Есть предположение, что такая нестабильность в отношениях Камиллы Байсаровой могла быть вызвана в том числе и семейной трагедией. 7 лет назад исчезла её мать. Поиски так ни к чему и не привели.