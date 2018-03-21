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Камилла Байсарова развелась со вторым мужем

Сегодня, 16:13
24-летняя Камилла Байсарова, дочь бывшего мужа Кристины Орбакайте, ведёт очень насыщенную личную жизнь. Недавно она рассталась со вторым супругом, неким Рахманом.

Камилла Байсарова развелась со вторым мужем

 

Пара вместе прожила три года, у них есть общий сын. В первый раз представительница российской золотой молодёжи одела обручальное кольцо в 17 лет. Тогда её избранником был бизнесмен Ислам Исаев, с которым Камилла Байсарова пробыла полтора года. Обе свадьбы проходили по мусульманским традициям, как сообщает VladTime.

По какой причине имел место второй развод, в настоящее время не уточняется. Есть предположение, что такая нестабильность в отношениях Камиллы Байсаровой могла быть вызвана в том числе и семейной трагедией. 7 лет назад исчезла её мать. Поиски так ни к чему и не привели.
Ирина Летинская
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