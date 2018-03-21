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| | В Сети жестко раскритиковали огромное тату Бена Аффлека

В Сети жестко раскритиковали огромное тату Бена Аффлека

Сегодня, 16:02
Голливудский актер Бен Аффлек получил порцию критики за разноцветную наколку феникса на спине. В Сети туловище актера сравнили с бутылкой рома с плохой наклейкой.

В Сети жестко раскритиковали огромное тату Бена Аффлека

 

Как пишут пользователи интернета, тату Аффлека напоминает осколки непонятным образом подброшенных мелков. Другой фолловер, комментируя ситуацию, заявляет, что любой человек, когда загрустит, должен вспомнить актера, и обрадоваться, что он не похож на него, над татуировкой которого смеются все подряд. Один из таких постов критики понравился Саре Джессике Паркер, поставившей «сердечко».

 

Впервые о тату Аффлека стало известно три года назад. Актер из «Перл-Харбор», «200 сигарет», «Догмы» и других лент сказал, что это временный рисунок для фильма.
Никита Готский
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