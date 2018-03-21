В Сети жестко раскритиковали огромное тату Бена Аффлека

Голливудский актер Бен Аффлек получил порцию критики за разноцветную наколку феникса на спине. В Сети туловище актера сравнили с бутылкой рома с плохой наклейкой.

Как пишут пользователи интернета, тату Аффлека напоминает осколки непонятным образом подброшенных мелков. Другой фолловер, комментируя ситуацию, заявляет, что любой человек, когда загрустит, должен вспомнить актера, и обрадоваться, что он не похож на него, над татуировкой которого смеются все подряд. Один из таких постов критики понравился Саре Джессике Паркер, поставившей «сердечко».

Никита Готский

Впервые о тату Аффлека стало известно три года назад. Актер из «Перл-Харбор», «200 сигарет», «Догмы» и других лент сказал, что это временный рисунок для фильма.