Брак Алексея Глызина распался из-за 17-летней любовницы

Бывший солист легендарной группы «Веселые ребята» Алексей Глызин стал гостем программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Знаменитый артист поведал ведущей историю своего ухода из семьи к юной любовнице.

Дарья Светозарова

Зрители популярного ток-шоу узнали, что певец дважды состоял в браке. Первый семейный союз распался по его инициативе. Артист потерял голову от 17-летней девушки. Свои отношения с ней он называет не иначе, как наваждением. Он до сих пор не сумел подобрать других слов. Девушка поставила перед певцом ультиматум: сейчас или никогда. Звонок раздался среди ночи и Алексей ушел в чем был. Теперь ему кажется, что был тогда околдован.Уход из семьи дался ему крайне тяжело, его мучили угрызения совести, терзало чувство вины. Глызин выдвинул требования и к юной Евгении. Он потребовал узаконить их отношения в ЗАГС, однако барышня встретила другого мужчину и была такова.Лера сообщила певцу «радостную» новость. По ее словам, бывшая пассия артиста вновь свободна и хочет возобновить отношения. На это певец просто отшутился словами «Я спокоен, я абсолютно спокоен».За прошедшие годы Алексей успел жениться во второй раз. В 1992 году он узаконил свои отношения с чемпионкой мира по художественной гимнастике Санией Бабий. От нее у него родился сын Игорь.