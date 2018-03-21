Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Располневшую до неузнаваемости Селену Гомес травят в Сети

Располневшую до неузнаваемости Селену Гомес травят в Сети

Сегодня, 15:38
Подписчики популярной исполнительницы Селены Гомез встретили едкими замечаниями новое фото знаменитости в Instagram. Ранее папарацци сделали фото располневшей звезды в купальнике у австралийского побережья.

Располневшую до неузнаваемости Селену Гомес травят в Сети

 

Новое фото Селены Гомес в ее Instagram профиле было встречено ее подписчиками оскорблениями и насмешками. Проблема даже не в самом фото, а тех снимках, которые были опубликованы несколько ранее. Папарацци смогли сделать ряд снимков с отдыха певицы в Сиднее, на которых Гомес располнела настолько, что ее с трудом можно узнать.

Располневшую до неузнаваемости Селену Гомес травят в Сети

 

Однако изменения во внешности вызваны серьезными проблемами со здоровьем и недавней операцией. Не так давно Селене Гомез пересаживали почку, но после трансплантации возникли осложнения с артерией. Из-за этого потребовалась еще одно операционное вмешательство, чтобы удалить вены в области бедра.

Однако пользователи Сети, видимо, были не в курсе проблем со здоровьем Гомес, из-за чего они называли ее беременной, китом и свиньей. За 25-летнюю певицу заступились многочисленные поклонники.
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