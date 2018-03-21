Лена Миро обвинила хейтеров в резком старении Аллы Пугачевой

Самый правдивый и острый на язык блогер Лена Миро заступилась за Аллу Пугачеву, которую на днях осудили за внешний вид не только её же поклонники, но и российские знаменитости. По словам Миро, не стоит осуждать Пугачеву за болезнь и старость.

Лена Миро в своей статье написала, что за свою жизнь Алла Борисовна сделала немало плохого и грешного, однако тогда её уважали и не посмели говорить неприятности в адрес Примадонны. Однако после того, как Пугачева появилась на президентских выборах и шокировала своим внешним видом, число хейтеров мгновенно увеличилось.

Светлана Славянская

«Пинать слабых - удел ничтожеств. Как бы там ни было, но Пугачёва была, есть и будет круче вас. Да, она сделала много плохого, но главный её грех в том, что есть вы! Это не она, а вы - позор российской эстрады! Рано радуетесь, я вам скажу. Пугачёва - не вы, и у неё есть характер», - заявила Лена Миро в своей новой публикации.