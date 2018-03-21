Решетников заявил, что похож на «реального пацана»

Максим Решетников, занимающий пост губернатора Пермского края, порадовал своих подписчиков в сети Instagram довольно необычной публикацией, в которой подтвердил своё явное сходство с главным героем телесериала «Реальные пацаны».

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Решетникова появилась публикация, которую он репостнул со страницы Николая Наумова, являющегося главным героем телесериала «Реальные Пацаны». Наумов в своём аккаунте разместил фотографию, на которой изображены два снимка: на одном из них сам Наумов, а на другом Максим Решетников. Николай не стал подписывать свою публикацию, так как внешнее сходство с губернатором является довольно очевидным фактом.Максима Решетникова и раньше сравнивали по внешнему виду с Николаем Наумовым, однако, в этот раз он официально признал сходство, разместив у себя на странице данное изображение, заявив в описании публикации, что действительно похож на «реального пацана».