Бритни Спирс разделась ради денег

Бритни Спирс вспомнила молодость и обнажилась прямо посреди улиц Лос-Анджелеса. Разделась американская звезда не просто так, а за деньги, ведь теперь Бритни Спирс – новое лицо Kenzo.

Виктория Озерова

Бренд Kenzo отснял рекламную кампанию новой коллекции La Collection Memento No2. Съемки прошли в Лос-Анджелесе под руководством фотографа Питера Линдберга. Главной же звездой стала Бритни Спирс. Ее образ в новой коллекции получился довольно откровенным: укороченная джинсовая куртка, высокие сапоги и бейсболка с эмблемой бренда. Еще более удивило певицу то, что съемки проходили прямо посреди улиц Лос-Анджелеса. Известная артистка отметила, что было непривычно позировать не в студии или маленьком помещении, но было весело.Следует отметить, что в основе La Collection Memento No2 – джинсовые вещи. Вдохновили дизайнеров на нее японские мультики и восточные мотивы, а также дебютная джинсовая коллекция бренда.