Компания-банкрот Харви Вайнштейна не может заплатить Дженнифер Лоуренс и Малии Обаме

Компания скандально известного продюсера Харви Вайнштейн залезла в долги. Организация не может заплатить Кире Найтли, Хайди Клум и другим актерам.

Никита Готский

Принадлежащая звездному кинодеятелю The Weinstein Company сообщает о банкротстве. Структура имеет на сегодня материальные обязанности перед голливудскими актерами, среди которых числятся Роберт Де Ниро, Джуди Денч, Дженнифер Лоуренс, Малия Обама, Пирс Броснан и многие другие. При банкротстве компания отойдет фонду Lantern Asset Management.Несколько месяцев структура Харви Вайнштейн не могла найти новых инвесторов. От нее отказались предприниматели под руководством Марии Контрерас-Свит. Несмотря на скандал вокруг продюсера, ему установили памятник в Голливуде.