Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Компания-банкрот Харви Вайнштейна не может заплатить Дженнифер Лоуренс и Малии Обаме

Компания-банкрот Харви Вайнштейна не может заплатить Дженнифер Лоуренс и Малии Обаме

Сегодня, 15:10
Компания скандально известного продюсера Харви Вайнштейн залезла в долги. Организация не может заплатить Кире Найтли, Хайди Клум и другим актерам.

Компания-банкрот Харви Вайнштейна не может заплатить Дженнифер Лоуренс и Малии Обаме

 

Принадлежащая звездному кинодеятелю The Weinstein Company сообщает о банкротстве. Структура имеет на сегодня материальные обязанности перед голливудскими актерами, среди которых числятся Роберт Де Ниро, Джуди Денч, Дженнифер Лоуренс, Малия Обама, Пирс Броснан и многие другие. При банкротстве компания отойдет фонду Lantern Asset Management.

Несколько месяцев структура Харви Вайнштейн не могла найти новых инвесторов. От нее отказались предприниматели под руководством Марии Контрерас-Свит. Несмотря на скандал вокруг продюсера, ему установили памятник в Голливуде.
Никита Готский
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