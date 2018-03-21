Леонид Агутин рассказал о своей алкогольной зависимости

Из-за своей сильной алкогольной зависимости он был участником секты.

Александр Вест

По словам Агутина, ещё в молодости он привык снимать накопившееся напряжение с помощью алкоголя. Распитие изрядного количества спиртных напитков никогда не отражалось на творческой деятельности Леонида, однако, все тяготы жизни с человеком, страдающим от сильной алкогольной зависимости пришлось вынести супруге певца Анжелике Варум. Леонид Агутин заметил, что осознание всего масштаба проблемы пришло к нему в тот момент, когда он обнаружил на балконе множество пакетов для мусора, полностью забитых бутылками из-под алкоголя.Агутин заметил, что его излюбленным напитком являлся коньяк, которым он наслаждался в несметных количествах. По словам музыканта, с помощью алкоголя ему удавалось забыться после выступлений и разнообразных вечеринок.