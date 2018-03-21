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| | Леонид Агутин рассказал о своей алкогольной зависимости

Леонид Агутин рассказал о своей алкогольной зависимости

Сегодня, 15:24
Из-за своей сильной алкогольной зависимости он был участником секты.

Леонид Агутин рассказал о своей алкогольной зависимости

 

По словам Агутина, ещё в молодости он привык снимать накопившееся напряжение с помощью алкоголя. Распитие изрядного количества спиртных напитков никогда не отражалось на творческой деятельности Леонида, однако, все тяготы жизни с человеком, страдающим от сильной алкогольной зависимости пришлось вынести супруге певца Анжелике Варум. Леонид Агутин заметил, что осознание всего масштаба проблемы пришло к нему в тот момент, когда он обнаружил на балконе множество пакетов для мусора, полностью забитых бутылками из-под алкоголя.

Агутин заметил, что его излюбленным напитком являлся коньяк, которым он наслаждался в несметных количествах. По словам музыканта, с помощью алкоголя ему удавалось забыться после выступлений и разнообразных вечеринок.
Александр Вест
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