Микки Рурк пригласил на свидание Яну Кошкину

Микки Рурк подписался на Instagram российской телеведущей Яны Кошкиной. Голливудский актер не оставляет без внимания ни одну публикацию девушки и даже предложил ей встретиться.

После 23 февраля у Яны Кошкиной появился новый поклонник. Своим «горячим» поздравлением российская телеведущая смогла привлечь внимание 65-летнего Микки Рурка. Актер тут же подписался на ее обновления в Instagram. Микки Рурк оценил несколько десятков фотографий ведущей, а под некоторыми оставил комментарии. Первой такую активность голливудской звезды заметила подруга Яны Кошкиной, так как та была на гастролях. Подруга проверила аккаунт Микки Рурка в Сети, когда его подлинность подтвердилась, и она и Яна Кошкина буквально потеряли дар речи.

Виктория Озерова

Микки Рурк оставил много комплиментов, а также поинтересовался, не собирается ли Яна Кошкина в Голливуд. Он уверен, что она могла бы там построить карьеру, а заодно и встретиться с ним за чашечкой кофе.