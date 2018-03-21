Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Камилла Байсарова развелась со вторым мужем В Подмосковье хаски залез на дерево, гоняясь за котом Мединский поддержал инициативу создания Центра документального кино Британские учёные рассказали, как сделать частым секс в возрасте за 30 лет В Москве в честь «Часа Земли» погаснет подсветка 2 тысяч зданий Instagram планирует запустить кнопку репоста Российские учёные разработали приложение для детей с аллергией Нелли Ермолаева не стесняется открыто демонстрировать грудь Владелец порно-автобуса из 90-х заселил в него бомжей В блокчейне биткоина нашли следы детской порнографии Почти 200 человек обратились к врачам в Волоколамске с жалобами на отравление Очередь в горбольницу в Волоколамске выстроилась на улицу
| | Нелли Ермолаева не стесняется открыто демонстрировать грудь

Нелли Ермолаева не стесняется открыто демонстрировать грудь

Сегодня, 14:52
Нелли Ермолаева рассказала, что не видит ничего зазорного в демонстрации груди на публике, когда это касается кормления ребенка. Часть подписчиков осудила эту позицию.

Нелли Ермолаева не стесняется открыто демонстрировать грудь

 

10 февраля текущего года Нелли Ермолаева стала матерью новорожденного сына. В своем профиле в Instagram знаменитость часто делится семейными фото и историями из жизни. Недавно она опубликовала снимок того, как кормит грудью своего ребенка в общественном месте в Майами.

В подписи к фото телеведущая ответила на частый вопрос о своем отношении к кормлению грудью – она сама кормит сына, так как у нее «много молочка вкусного». Ермолаева подчёркивает полезность естественного вскармливания, а прогулка на улице не должна становиться препятствием для кормления. Часть подписчиков считает, что нет нужды выносить настолько личный процесс, как кормление грудью, на обозрение случайных прохожих.

Недавно телеведущая осудила позицию пар, которые отказываются заводить детей. Этим людям важнее «гульки» и они боятся ответственности, писала в своем Instagram Ермолаева.
Новости по теме
Нелли Ермолаева переехала в домик на колесах
Нелли Ермолаева переехала в домик на колесах

На данный момент Нелли Ермолаева, бывшая звезда «Дома-2», отдыхает в Соединенных Штатах. Накануне она представила публике фотографию рядом с домом на колесах.

Нелли Ермолаева снова поделилась интимным фото
Нелли Ермолаева снова поделилась интимным фото

Беременная телеведущая и модель Нелли Ермолаева даже в декрете работает. Но получает не гонорары, а восторженные комментарии от своих подписчиков.

Нелли Ермолаева обнажилась после родов и раскрыла секрет похудения
Нелли Ермолаева обнажилась после родов и раскрыла секрет похудения

Российская телеведущая и дизайнер одежды Нелли Ермолаева опубликовала откровенные фото после родов. С подписчиками своего Instagram звезда поделилась секретом

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости