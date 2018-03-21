Нелли Ермолаева не стесняется открыто демонстрировать грудь

Нелли Ермолаева рассказала, что не видит ничего зазорного в демонстрации груди на публике, когда это касается кормления ребенка. Часть подписчиков осудила эту позицию.

10 февраля текущего года Нелли Ермолаева стала матерью новорожденного сына. В своем профиле в Instagram знаменитость часто делится семейными фото и историями из жизни. Недавно она опубликовала снимок того, как кормит грудью своего ребенка в общественном месте в Майами.В подписи к фото телеведущая ответила на частый вопрос о своем отношении к кормлению грудью – она сама кормит сына, так как у нее «много молочка вкусного». Ермолаева подчёркивает полезность естественного вскармливания, а прогулка на улице не должна становиться препятствием для кормления. Часть подписчиков считает, что нет нужды выносить настолько личный процесс, как кормление грудью, на обозрение случайных прохожих.Недавно телеведущая осудила позицию пар, которые отказываются заводить детей. Этим людям важнее «гульки» и они боятся ответственности, писала в своем Instagram Ермолаева.