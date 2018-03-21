Вдова Евгения Евстигнеева не пришла на конференцию по поводу наследства

Актриса и последняя жена Евгения Евстигнеева Ирина Цывина не пришла на пресс-конференцию из-за тяжелого состояния. Она ударилась головой и лишилась сознания.

Никита Готский

В настоящее время Цывина оспаривает наследство. Ее пасынок Александр Благонравов требует поделиться частью нажитого имущества. Ирина готова отдать ему 13 миллионов рублей, общий объем наследства составляет 50 миллионов. Вчера парень отказался принять предложение мачехи.Вместо актрисы на пресс-конференцию отправились ее новый возлюбленный Денис Сердюков и юрист Юлия Вербицкая. По словам Сердюкова, они дают Благонравову десять суток на размышление для изменения собственного решения, в обратном случае Цывина опубликует секретные данные, которые повлекут для мужчины якобы неприятные последствия. Александр требует от Цывиной дом, земельный участок и пять квартир. Он считает, что его отец вложил свои деньги в недвижимость, а значит, он имеет на нее полное право.