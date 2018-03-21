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| | Диана Арбенина анонсировала выход песни «Инстаграм»

Диана Арбенина анонсировала выход песни «Инстаграм»

Сегодня, 14:22
Уже сегодня все поклонники творчества Дианы Арбениной смогут услышать ее новую композицию под названием «Инстаграм». Об этом исполнительница рассказала в личном микроблоге.

Диана Арбенина анонсировала выход песни «Инстаграм»

 

Диана Арбенина разместила новую запись в своем Instagram-аккаунте, которая порадовала всех ее поклонников. В публикации музыкант рассказала, что уже сегодня вечером все желающие смогут впервые услышать песню «Инстаграм». Новая композиция выйдет «на всех цифровых устройствах» около 22:00. Точное время эфира исполнительница пока не назвала. Она отметила, что ожидание выхода новой песни для нее всегда праздник и «таинство».

Диана Арбенина анонсировала выход песни «Инстаграм»

 

Публикацию менее чем за полчаса просмотрели более двух тысяч пользователей, оценили пост около 600 подписчиков. В комментариях фанаты сообщили, что с нетерпением ждут вечера и попросили певицу сохранить эфир. Многие спросили о точном времени выхода песни.
Виктория Озерова
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