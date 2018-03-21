Беременная Ольга Рапунцель рассказала об имени будущего ребенка

Одна из самых скандальных участниц телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель, которая находится на последних месяцах беременности, намекнула об имени своего будущего ребенка. Об этом девушка написала в своём Instagram.

Светлана Славянская

Ольга Рапунцель рассказала поклонникам в микроблоге, что её дочь пока не появилась на свет, а подарки уже получает. Недавно девушке подарили детскую книгу, в которой малыш должен собирать потерянное имя по буквам на страничках книги и в конце находит свое имя. Рапунцель намекнула поклонникам, что именную книгу для малышки получила, в значит и выбрала, как назовет девочку.«Олечка вы выбрали имя?», «Как же тебя беременность красит, очень красивая», «Интересно, как девочку назовут», «Да точно имя выбрала, ещё на проекте когда была», «Тебе очень идёт беременность, расцвела», «Оль, а вы какое имя выбрали для малышки?», «Красивая! Похорошела», - комментировали новое фото фолловеры Рапунцель.