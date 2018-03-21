Юлия Высоцкая показала соблазнительное фото «на грани фола»

Знаменитая российская телеведущая и актриса Юлия Высоцкая решила порадовать поклонников чувственным снимком, который, по их мнению, на грани фола. Все дело в том, что Юлия предстала в весьма откровенном образе, который оставил фанатам пространство для фантазии.

Николай Офицеров

На снимке телеведущая позирует в одной черной широкой тунике, которая спадает, оголяя плечи, довершают лук короткие сапоги. Снимок сразу же вызвал восторг у поклонников ведущей, которые не перестают восхищаться шикарным внешним видом Юлии и ее стройной и подтянутой фигурой.», - заявили в комментариях поклонники, добавив также, что Высоцкая «божественно красива» и напоминает им «нимфу».Стоит отметить, что в последнее время Юлия Высоцкая стала весьма активно вести собственный микроблог, в котором она регулярно публикует фото из своей повседневной жизни. Иногда телеведущая делится также и семейными фото. Несколько дней назад она показала чувственный и нежный кадр со своим супругом режиссером Андреем Кончаловским, вызвав среди фанатов немалый ажиотаж.