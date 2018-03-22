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| | Супруги Стриженовы вскоре станут дедушкой и бабушкой

Супруги Стриженовы вскоре станут дедушкой и бабушкой

Сегодня, 00:30
Александр и Екатерина Стриженовы скоро станут дедом и бабушкой. Ведущая недавно отметила юбилей 50 лет со дня рождения.

Супруги Стриженовы вскоре станут дедушкой и бабушкой

 

Екатерина вместе с мужем Александром побывала в эфире передачи «Вечерний Ургант», где ее поздравляли с наступившим 50-летием ведущий и зрители. Кроме того, она сообщила всем присутствующим радостную весть: в их семье ожидается пополнение.

Супруги Стриженовы вскоре станут дедушкой и бабушкой

 

Старшая дочь Стриженовых 25-летняя Анастасия вскоре станет матерью. Пара давно знала, что будут нянчиться с внуком или внучкой, но длительное время хранили это в секрете. В настоящее время фанаты поздравляют мужа и жену с предстоящим торжеством. В недавнем интервью ведущая рассказала, как хорошо сохранила отношения с супругом. Секрет в умении ладить друг с другом и находить общий язык.

В 2017 году Стриженовы отметили 30 лет брака, их старшая дочь замужем и живет вне РФ. Теперь и она станет матерью.
Никита Готский
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