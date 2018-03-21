Колдунья помогла Зудиной забеременеть от Табакова

Более десяти лет назад художник нарисовал яркие портреты Табакова и Зудиной. Они предназначались для проведения заговора на беременность супруги актера. Вскоре после этого Марина подарила мэтру долгожданную дочь, которую назвали Мария. Зудина родила Табакову сына, но хотела и появления дочери. Длительное время она не могла забеременеть. Олег Павлович мечтал о дочери, так как его общение с дочкой от первого брака оборвалось.
Однажды Зудина услышала о колдунье, которая заговорила портреты пары. Это помогло: через время Марина и Олег Павлович снова стали родителями. Их знакомые слышали про историю с ведьмой, но считают ее обычной легендой.