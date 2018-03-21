Колдунья помогла Зудиной забеременеть от Табакова

Марина Зудина, желая родить дочь Олегу Табакову, посетила для этого ведунью. Для этой цели та заговорила портреты известной семейной пары.

Никита Готский

Более десяти лет назад художник нарисовал яркие портреты Табакова и Зудиной. Они предназначались для проведения заговора на беременность супруги актера. Вскоре после этого Марина подарила мэтру долгожданную дочь, которую назвали Мария. Зудина родила Табакову сына, но хотела и появления дочери. Длительное время она не могла забеременеть. Олег Павлович мечтал о дочери, так как его общение с дочкой от первого брака оборвалось.Однажды Зудина услышала о колдунье, которая заговорила портреты пары. Это помогло: через время Марина и Олег Павлович снова стали родителями. Их знакомые слышали про историю с ведьмой, но считают ее обычной легендой.