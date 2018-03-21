Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

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Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

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| | Невеста Прохора Шаляпина попалась на измене звездному жениху

Невеста Прохора Шаляпина попалась на измене звездному жениху

Сегодня, 13:05
Невеста Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева не собирается хранить верность будущему супругу. В этом убедились поклонники артиста, которые заметили его очередную возлюбленную в спорт-клубе в компании юноши арийской внешности.

Невеста Прохора Шаляпина попалась на измене звездному жениху

 

Фотографии, уличающие девушку в измене экс-участнику «Фабрики звезд», появились в Сети. Новым ухажером Татьяны оказался ее индивидуальный тренер Сергей Борцов. Пользователей Сети возмутило, как цинично и без зазрения совести девушка, которая в начале года приняла предложение руки и сердца от Прохора, изменяет ему с «обычным качком».

 

Очевидцы, которые и сняли страстные лобзания Тани и Сережи, подчеркивают, что молодые люди во время тренировки усердно флиртовали. Борцов наглядно демонстрировал, как сильно увлечен подопечной, а Таня с удовольствием отвечала ему взаимностью. В один из моментов Сергей приблизился к девушке с поцелуем, на который она ничуть не менее страстно ответила. В конце занятий они страстно обнимались, даже не скрывая этого от присутствующих.
Дарья Светозарова
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