Невеста Прохора Шаляпина попалась на измене звездному жениху

Невеста Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева не собирается хранить верность будущему супругу. В этом убедились поклонники артиста, которые заметили его очередную возлюбленную в спорт-клубе в компании юноши арийской внешности.

Фотографии, уличающие девушку в измене экс-участнику «Фабрики звезд», появились в Сети. Новым ухажером Татьяны оказался ее индивидуальный тренер Сергей Борцов. Пользователей Сети возмутило, как цинично и без зазрения совести девушка, которая в начале года приняла предложение руки и сердца от Прохора, изменяет ему с «обычным качком».

Дарья Светозарова

Очевидцы, которые и сняли страстные лобзания Тани и Сережи, подчеркивают, что молодые люди во время тренировки усердно флиртовали. Борцов наглядно демонстрировал, как сильно увлечен подопечной, а Таня с удовольствием отвечала ему взаимностью. В один из моментов Сергей приблизился к девушке с поцелуем, на который она ничуть не менее страстно ответила. В конце занятий они страстно обнимались, даже не скрывая этого от присутствующих.