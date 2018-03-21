Леониду Утесову за съемки в «Веселых ребятах» дали лишь фотоаппарат

Сегодня для всех поклонников отечественной эстрады весьма знаменательная дата. 21 марта 1895 года родился Леонид Утесов знаменитый певец, композитор и мультиинструменталист. Недавно стало известно, что за главную роль в легендарных «Веселых ребятах» он получил всего-навсего фотоаппарат.

Николай Офицеров

Другие же причастные к картине пошли значительно дальше. К примеру, режиссер фильма Григорий Александров получил орден Красной Звезды, Любовь Орлова за роль Анюты стала заслуженной артисткой РСФСР.Тем не менее, Утесов обиды за то не таил и, как истинный одессит, любил рассказывать анекдоты и сам нередко становился героем анекдотических случаев. Будучи еще молодым человеком, он ехал в Одессе в переполненном трамвае и услышал как заплакала девушка, у которой вытащили кошелек. Утесов стал интересоваться, сколько там было денег. Девушка заявила, что 20 копеек. Тогда Утесов сам отдал ей деньги и попросил не плакать.Универсальность своего таланта Утесов показал в ходе концерта «От трапеции до трагедии», который состоялся 2 февраля 1923 года и продлился шесть часов. В тот вечер Утесов поразил всех присутствующих своим высочайшим мастерством оркестрового и хорового дирижера, эстрадного, камерно и опереточного певца. Также он показал талант музыканта скрипача и гитариста, балетного и эксцентричного танцора.