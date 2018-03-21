Клипы темнокожей рэп-певицы удалили из-за разноцветных пенисов

Как пишет в Сети рэперша, администрация популярного портала удалила ее клипы. Теперь она требует от YouTube восстановить записи. В ролике Deepthroat она сосет банан, а в другой композиции размахивает разноцветными фаллоимитаторами.
Пользователи YouTube при попытке посмотреть клипы CupcakKe видят запись на экране, где утверждается об удалении роликов за нецензурное содержание. Сообщается, что ролики певицы можно посмотреть в Google. Песню рэперши Cartoons прежде признали одной из лучших в жанре хип-хоп в 2018 году.