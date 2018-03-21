Анна Цуканова-Котт готовится к рождению второго ребёнка

Известная актриса Анна Цуканова-Котт поделилась с журналистами радостью от того, что она готовится стать матерью во второй раз. Актриса поведала о чувствах, которые она испытывает от скорого пополнения в её семействе.

Александр Вест

Вскоре в Москве будет представлен художественный фильм с участием Анны Цукановой-Котт под названием «Каникулы президента», съёмки которого проходили в Таиланде, где и пребывала всё это время артистка. Накануне премьеры киноленты с её участием Анна решила поделиться радостью и счастьем, которые она испытывает от грядущего пополнения в её семье. По словам звезды телесериалов «Восьмидесятые» и «Мажор», она была абсолютно счастлива, узнав о скором рождении второго ребёнка.Напомним, в данный момент Анна и её супруг Александр Котт заняты воспитанием 9-летнего сына по имени Михаил. Актриса рассказала, что обожает проводить время со своим сыном, который является для неё лучшим соратником, товарищем и другом. Несмотря на многие подробности из личной жизни актрисы, о которых услышали журналисты, пол будущего ребёнка Цуканова-Котт так и не раскрыла.