Брэд Питт и Дженнифер Энистон втайне покупают дом своей мечты

Голливудские актёры Брэд Питт и Дженнифер Энистон после разводов воссоединили свои романтические отношения, как ранее утверждали СМИ. Сейчас появилась информация, что пара уже выбрала для себя дом, который втайне готовы купить.

Светлана Славянская

Сообщается, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон неоднократно вместе посещали знаменитый винодельческий регион Калифорнии, а именно долину Напа, для поиска недвижимости. Инсайдеры утверждают, что актеры уже выбрали дом стоимостью 25 миллионов долларов, на территории которого будут находиться питомник и виноградники.«Для Джен, это мечта иметь большой дом. Она уже представляет, как приглашает друзей и сидит на крыльце с Брэдом, наблюдая за закатом солнца. Она говорит, что это будет идеальный семейный дом. Раньше Джен никогда не была такой счастливой!», - утверждает близкий знакомый Дженнифер Энистон.