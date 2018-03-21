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| | Брэд Питт и Дженнифер Энистон втайне покупают дом своей мечты

Брэд Питт и Дженнифер Энистон втайне покупают дом своей мечты

Сегодня, 12:26
Голливудские актёры Брэд Питт и Дженнифер Энистон после разводов воссоединили свои романтические отношения, как ранее утверждали СМИ. Сейчас появилась информация, что пара уже выбрала для себя дом, который втайне готовы купить.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон втайне покупают дом своей мечты

 

Сообщается, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон неоднократно вместе посещали знаменитый винодельческий регион Калифорнии, а именно долину Напа, для поиска недвижимости. Инсайдеры утверждают, что актеры уже выбрали дом стоимостью 25 миллионов долларов, на территории которого будут находиться питомник и виноградники.

«Для Джен, это мечта иметь большой дом. Она уже представляет, как приглашает друзей и сидит на крыльце с Брэдом, наблюдая за закатом солнца. Она говорит, что это будет идеальный семейный дом. Раньше Джен никогда не была такой счастливой!», - утверждает близкий знакомый Дженнифер Энистон.
Светлана Славянская
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