Брэд Питт и Дженнифер Энистон втайне покупают дом своей мечты

Сообщается, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон неоднократно вместе посещали знаменитый винодельческий регион Калифорнии, а именно долину Напа, для поиска недвижимости. Инсайдеры утверждают, что актеры уже выбрали дом стоимостью 25 миллионов долларов, на территории которого будут находиться питомник и виноградники.
«Для Джен, это мечта иметь большой дом. Она уже представляет, как приглашает друзей и сидит на крыльце с Брэдом, наблюдая за закатом солнца. Она говорит, что это будет идеальный семейный дом. Раньше Джен никогда не была такой счастливой!», - утверждает близкий знакомый Дженнифер Энистон.