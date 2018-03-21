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| | Певица Анна Плетнева рассказала о тюремном сроке в Лондоне

Певица Анна Плетнева рассказала о тюремном сроке в Лондоне

Сегодня, 22:40
Певица Анна Плетнева поделилась в ходе откровенного интервью, что в несовершеннолетнем возрасте оказалась в лондонской тюрьме. Там она провела трое суток, но родителей это даже не смутило, ведь они даже ни о чем ее не спросили.

Певица Анна Плетнева рассказала о тюремном сроке в Лондоне

 

Другое дело это старшая дочь Плетневой Варя, которая сейчас переживает подростковый период и крайне похожа на нее в этом же возрасте.

«Она моя абсолютная копия. Точно такая же дерзкая. Несколько раз она убегала из дома: иногда собирала вещи, иногда налегке. Причем в последний раз убежала босиком куда-то по снегу. С ней правда непросто. Я бы сказала, что моим родителям, в свое время, было крайне непросто, но меня воспитывали по-другому, не так как я своих детей», - утверждает Плетнева.

Свой арест в Лондоне она осветила под углом того, что родители за нее наверняка очень волновались, но ничего не говорили.

«Меня арестовали в Лондоне. Я провела в тюрьме трое суток за то, что несовершеннолетней ездила в английской столице, еще и по правой стороне. Меня трое суток продержали в тюрьме, после чего решили депортировать в Москву. Не представляю, что бы сейчас со мной было, если бы с Варей случилось что-то подобное», - уверяет Плетнева, добавив, что ее родители ни о чем ее даже не спросили.
Николай Офицеров
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