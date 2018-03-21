Певица Анна Плетнева рассказала о тюремном сроке в Лондоне

Другое дело это старшая дочь Плетневой Варя, которая сейчас переживает подростковый период и крайне похожа на нее в этом же возрасте.
«Она моя абсолютная копия. Точно такая же дерзкая. Несколько раз она убегала из дома: иногда собирала вещи, иногда налегке. Причем в последний раз убежала босиком куда-то по снегу. С ней правда непросто. Я бы сказала, что моим родителям, в свое время, было крайне непросто, но меня воспитывали по-другому, не так как я своих детей», - утверждает Плетнева.
Свой арест в Лондоне она осветила под углом того, что родители за нее наверняка очень волновались, но ничего не говорили.
«Меня арестовали в Лондоне. Я провела в тюрьме трое суток за то, что несовершеннолетней ездила в английской столице, еще и по правой стороне. Меня трое суток продержали в тюрьме, после чего решили депортировать в Москву. Не представляю, что бы сейчас со мной было, если бы с Варей случилось что-то подобное», - уверяет Плетнева, добавив, что ее родители ни о чем ее даже не спросили.