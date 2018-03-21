Певица Анна Плетнева рассказала о тюремном сроке в Лондоне

Певица Анна Плетнева поделилась в ходе откровенного интервью, что в несовершеннолетнем возрасте оказалась в лондонской тюрьме. Там она провела трое суток, но родителей это даже не смутило, ведь они даже ни о чем ее не спросили.

Николай Офицеров

Другое дело это старшая дочь Плетневой Варя, которая сейчас переживает подростковый период и крайне похожа на нее в этом же возрасте.», - утверждает Плетнева.Свой арест в Лондоне она осветила под углом того, что родители за нее наверняка очень волновались, но ничего не говорили.», - уверяет Плетнева, добавив, что ее родители ни о чем ее даже не спросили.