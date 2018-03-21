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| | Алексей Чадов воссоединился со своей бывшей женой ради шоу

Алексей Чадов воссоединился со своей бывшей женой ради шоу

Сегодня, 22:20
Прославленный российский актёр Алексей Чадов воссоединился со своей бывшей супругой Агнией Дитковските, с которой ему пришлось работать на съёмках нового телевизионного проекта.

Алексей Чадов воссоединился со своей бывшей женой ради шоу

 

Напомним, с Дитковските Чадов расторг брачные отношения ещё в прошлом году, однако, по словам Алексея, бывших жён не бывает. В новом телепроекте канала СТС под названием «Союзники», снимающемся в формате реалити-шоу, ведущими было решено выбрать бывших супругов Агнию Дитковските и Алексея Чадова. В рамках проекта будут состязаться восемь пар с общим ребёнком, которые прошли через развод. Для победы в реалити-шоу разведённым парам предстоит пройти 25 испытаний, в которых им придётся максимально сблизиться друг с другом и вспомнить своё брачное единение.

Вместе с актёрами на Шри Ланку также прибыл и их общий сын Федор, который не достиг ещё и четырёхлетнего возраста. По словам создателей телешоу, оно станет полезным инструментом сближения для пар, которые находятся на грани бракоразводного процесса.
Александр Вест
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