Подольская странно высказалась о Преснякове

Наталья Подольская удивила подписчиков странным комментарием в Instagram. Там она неясно высказалась о своем муже Владимире Преснякове.

В социальной сети Подольская опубликовала совместное изображение со знаменитым супругом, подписав его следующими словами: «давно его тут не было». Подписчики пришли в удивление от такого поста отечественной звезды.

Никита Готский

Как пишут фолловеры, Наталья очень странно выразила признание в любви к мужу. Высказываясь о слове «тут» они считают, что в данном случае певица имела в виду некое тайное место. Третьи порекомендовали Подольской обращаться к спутнику жизни по имени, а не подобным секретными выражениями.Через восемь дней Пресняков отметит 50-летие и по этому поводу даст большой концерт в Москве. Недавно он позволил себе скандальное интервью, где высказывался о мужских размерах. Беседуя с репортерами, певец рассказал о своем сыне, который заинтересовался габаритами детородного органа музыканта. Певец пообещал, что у ребенка со временем будет такой же, Подольская, в свою очередь, никак не прокомментировала слова мужа.