Обиженная Нелли Ермолаева гонит фанатов из Instagram

Бывшая участница «Дом-2» Нелли Ермолаева обиделась на своих подписчиков, которые критикуют ее в растрате денег на непонятные им нужды и дорогие путешествия. Жалобный пост она опубликовала в Instagram.

Ермолаева известна своей любовью к путешествиям, за что ее неоднократно критиковали подписчики. Звезда не выдержала и решила высказаться по этому поводу в Сети. На своей странице в Instagram она написала послание к фолловерам, предлагая им не публиковать гневные месседжи касательно жизни девушки. Нелли сообщает, что рада делиться своими мыслями как о самой себе, так и о семье, но обижается, когда подвергается критике за любовь к хорошей жизни. Она подчеркнула, что когда начинает писать о поездках в другие страны, то это вызывает неудовольствие со стороны людей. В связи с этим она рекомендует им не читать ее посты, а просто проходить мимо. Согласно подписи к посту, в данное время Ермолаева отдыхает в США и загорает под солнцем на побережье океана.

Никита Готский

Нелли Ермолаева известна не только как экс-участница «Дом-2», но и как предприниматель. Она владеет салоном красоты и развлекательным клубом. Она пробовала себя в качестве певицы и записала ряд песен и клипов.