Сергей Жуков показал «лучших друзей девушек»

Участник знаменитой в девяностые «мальчуковой» группы «Руки Вверх» Сергей Жуков в окружении трех красавиц заявил, что единственная его ассоциация с Якутией это бриллианты. Поклонники уверены в том, Жуков на собственном примере смог доказать, что именно они это лучшие друзья девушек.

Николай Офицеров

В своей публикации он также заявил, что посетил один из местных ювелирных домов, в котором был искренне поражен богатством выбора и ценами.», - утверждает Жуков.Недавно Жуков также поделился с поклонниками романтической историей знакомства со своей супругой. Ею, как известно, является бывшая участница музыкального коллектива «Сливки» Ирина Бурд. Жуков поделился тем, что он проверял свою избранницу, но опасения его знакомых, так ни разу и не подтвердились. Он призвал не обращать на заверения в стиле «он/она тебе не пара», что предостережения о том, что людям не суждено быть вместе напрасны.