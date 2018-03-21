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| | Сергей Жуков показал «лучших друзей девушек»

Сергей Жуков показал «лучших друзей девушек»

Сегодня, 12:01
Участник знаменитой в девяностые «мальчуковой» группы «Руки Вверх» Сергей Жуков в окружении трех красавиц заявил, что единственная его ассоциация с Якутией это бриллианты. Поклонники уверены в том, Жуков на собственном примере смог доказать, что именно они это лучшие друзья девушек.

Сергей Жуков показал «лучших друзей девушек»

 

В своей публикации он также заявил, что посетил один из местных ювелирных домов, в котором был искренне поражен богатством выбора и ценами.

«Здесь мне подробно рассказали о том, чем же славятся украшения дома и, в чем уникальность якутских бриллиантов. Еще я был шокирован богатством выбора. Поверьте, цены такие, что их себе сможет позволить любой любящий мужчина», - утверждает Жуков.

Недавно Жуков также поделился с поклонниками романтической историей знакомства со своей супругой. Ею, как известно, является бывшая участница музыкального коллектива «Сливки» Ирина Бурд. Жуков поделился тем, что он проверял свою избранницу, но опасения его знакомых, так ни разу и не подтвердились. Он призвал не обращать на заверения в стиле «он/она тебе не пара», что предостережения о том, что людям не суждено быть вместе напрасны.
Николай Офицеров
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