Лена Миро пожалела нерождённого наследника Ксении Собчак

По словам Миро, Собчак является отвратительной матерью, которая вовсе не уделяет времени воспитанию своего чада. Блогерша заметила, что многие женщины заявляли о грядущих изменениях Ксении, которые должны проявиться после родов в виде материнского инстинкта. Однако Ксения Собчак благополучно наняла нянек, которые занимаются ребёнком, а сама, как и её супруг, развлекаются и занимаются любимыми делами, сверкая лицами на телевидении.
Блогерша выразила свои сожаления очередному «гадёнышу» Собчак, который в данный момент «плавает с жабрами» в животе Ксении и даже не подозревает о том, какая жизнь ему предстоит с такой плохой матерью. Лена Миро заявила, что ребёнка Собчак и Виторгана ожидает «горе-судьба» с матерью, которая будет дышать на него перегаром после корпоратива.