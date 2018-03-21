Лена Миро пожалела нерождённого наследника Ксении Собчак

Скандально известная блогерша Лена Миро в очередной раз оказалась в центре общественного внимания, опубликовав обновление своего блога, в котором пожалела очередного ребёнка Ксении Собчак, который ещё не появился на свет.

Александр Вест

По словам Миро, Собчак является отвратительной матерью, которая вовсе не уделяет времени воспитанию своего чада. Блогерша заметила, что многие женщины заявляли о грядущих изменениях Ксении, которые должны проявиться после родов в виде материнского инстинкта. Однако Ксения Собчак благополучно наняла нянек, которые занимаются ребёнком, а сама, как и её супруг, развлекаются и занимаются любимыми делами, сверкая лицами на телевидении.Блогерша выразила свои сожаления очередному «гадёнышу» Собчак, который в данный момент «плавает с жабрами» в животе Ксении и даже не подозревает о том, какая жизнь ему предстоит с такой плохой матерью. Лена Миро заявила, что ребёнка Собчак и Виторгана ожидает «горе-судьба» с матерью, которая будет дышать на него перегаром после корпоратива.