Перешла границы: Алёна Водонаева обнажила грудь в топлесс-фотосессии

Одна из самых ярких экс-участниц скандального телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева на днях снялась в откровенной топлесс-фотосессии, где обнажила свою грудь внушительных размеров. Поклонники посчитали, что данным фото Водонаева просто перешла все границы.

На страницы Алены Водонаевой в Instagram появилось эротическое фото, где девушка показала не только розовые перчатки для бокса, но и обнажила большую грудь. «Не люблю, когда люди переходят границы. Но жизнь не сахарок и никто не обещал вокруг общество, состоящее лишь из тех, кто понимает, где рамки начинаются и где они заканчиваются», - пописала снимок Водонаева.

Светлана Славянская

«Ого, вот это поворот», «Я думала у неё грудь своя пышная...а тут явно импланты», «Очень эротичная. Мужчины держитесь», «Водонаева как всегда полуголая», «Вот это секс конечно», «У нее была своя грудь большая, но..обвисшая, к сожалению, поэтому она и вставила импланты?», - комментировали фото звезды пользователи Сети.