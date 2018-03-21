«Собаки-целоваки»: Ненакрашенная Бузова показала своих любимцев

Ольга Бузова выложила в социальную сеть Instagram новое фото и видео со своими питомцами. «Собаки-целоваки» буквально зацеловали свою хозяйку.

Пелагея Лебединская

Ольга Бузова решила поделиться со своими поклонниками как ее встречают любимые собачки Челси и Ева. Она выложила в Instagram видео, на котором предстала перед поклонниками вообще без макияжа. Звезда продемонстрировала своим фанатам, как ее встречают и радуются ее шпиц и йоркширский терьер. На видео собачки с радостью кружатся вокруг нее и пытаются облизать. Одну собачку Ольга даже назвала «собака-целовака». Девушка очень часто выкладывает в свой аккаунт фото и видео со своими любимцами, и рассказывает забавные истории о них.Отметим, что у певицы Ольги Бузовой ранее было три собачки, но прошлым летом одна из них скончалась. Певица болезненно перенесла ее кончину, даже об этом публиковала в Instagram.