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| | «Собаки-целоваки»: Ненакрашенная Бузова показала своих любимцев

«Собаки-целоваки»: Ненакрашенная Бузова показала своих любимцев

Сегодня, 11:38
Ольга Бузова выложила в социальную сеть Instagram новое фото и видео со своими питомцами. «Собаки-целоваки» буквально зацеловали свою хозяйку.

«Собаки-целоваки»: Ненакрашенная Бузова показала своих любимцев

 


Ольга Бузова решила поделиться со своими поклонниками как ее встречают любимые собачки Челси и Ева. Она выложила в Instagram видео, на котором предстала перед поклонниками вообще без макияжа. Звезда продемонстрировала своим фанатам, как ее встречают и радуются ее шпиц и йоркширский терьер. На видео собачки с радостью кружатся вокруг нее и пытаются облизать. Одну собачку Ольга даже назвала «собака-целовака». Девушка очень часто выкладывает в свой аккаунт фото и видео со своими любимцами, и рассказывает забавные истории о них.


Отметим, что у певицы Ольги Бузовой ранее было три собачки, но прошлым летом одна из них скончалась. Певица болезненно перенесла ее кончину, даже об этом публиковала в Instagram.
Пелагея Лебединская
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