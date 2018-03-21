Маленькая дочь Пугачевой и Галкина продефилировала в свадебном платье

На днях в Москве началась неделя моды. В первый день на подиум вышли многие дети знаменитостей шоу-бизнеса России, в том числе и дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Пелагея Лебединская

На открытии недели моды, которая будет проходить в Москве в Гостином дворе, состоялся показ детской коллекции одежды от знаменитого модельера Галины Юдашкиной. В качестве моделей вышли на подиум дети многих российских знаменитостей. Однако всех затмила прекрасная Елизавета Галкина. Белокурая 4-летняя девочка продефилировала в миниатюрном белоснежном подвенечном платье с маленьким белым букетом в руках. Дочь Галкина и Пугачевой выглядела на подиуме словно маленький ангел, спустившийся с небес.Отметим, что хоть на показе моды было много зрителей, однако дети вели себя на подиуме уверенно, словно профессиональные модели. По мнению критиков, это было самое лучшее фэшн-шоу.