Роза Сябитова рассказала о своих жертвах ради дочери

Роза Сябитова рассказала своим подписчикам в Instagram о том, чем следует пожертвовать, если человек хочет, чтобы его дети выросли счастливыми и здоровыми, упомянув свои собственные жертвы.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Розы Сябитовой появилась очередная фотография, на которой она запечатлена в объятьях своей любимой дочери Ксении. В описании к публикации телеведущая вспомнила примету, которая гласит о том, что если человек хочет видеть своих детей здоровыми и счастливыми, следует отказаться от чего-то любимого. По словам Сябитовой, бог заметит, если человек, любящий сладкое, откажется от своего удовольствия ради процветания его отпрысков и вознаградит его старания.Роза заметила, что для каждого человека существуют свои особенные вещи, отказ от которых отяготит их существование, но позволит его детям вырасти счастливыми и здоровыми. По словам Сябитовой, она уже не помнит, от чего ей пришлось отказаться в своей жизни, но судя по удачливости её дочери, отказалась она от многого.