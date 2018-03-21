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| | Мама Павла Воли одобрила образ «нового русского» для своего сына

Мама Павла Воли одобрила образ «нового русского» для своего сына

Сегодня, 10:49
Маме Павла Воли нравится образ «нового русского». Именно в таком виде перед своими подписчиками появился Павел Воля накануне. Все дело в том, что на знаменитом пензенском комике был надет малиновый пиджак, который является едва ли не главным символом девяностых годов.

Мама Павла Воли одобрила образ «нового русского» для своего сына

 

«Про такие фотографии моя мама говорит: ну вот, приличный. Именно поэтому хотел бы всем вам пожелать хорошего дня», - заявил Воля.

Подписчики сразу отметили, что фотография была сделана в студии шоу «Песни» на ТНТ, в котором Павел последнее время крайне активно принимает участие. Некоторые фолловеры заявили, что подобный стиль Воли является «пережитком прошлого» и современному человеку, тем более публичной личности как Павел, подобное примерять на себя уж точно не стоит.

Также недавно на все том же шоу «Песни» произошел инцидент с 16-летней землячкой Воли из Пензы. Как только комик узнал, что девушка из его родного города, то он тут же пропустил ее во второй тур «Песен». Участницу довелось едва ли не силой выталкивать со сцены, ведь она не могла поверить в случившееся и просто стояла неподвижно.
Николай Офицеров
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