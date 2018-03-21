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Джигарханян нашёл кем заменить Цымбалюк-Романовскую

Сегодня, 10:44
Армен Джигарханян наконец обзавёлся женщиной, которая сумела заменить его бывшую супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую. Новая дама, появившаяся в жизни артиста, не только убирает его жилище, но и готовит ему еду.

Джигарханян нашёл кем заменить Цымбалюк-Романовскую

 

Многие поклонники пары Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской были огорчены столь болезненным расставанием влюблённых, которые в итоге оказались чуть ли не врагами друг другу. Однако, некоторые фанаты всё ещё имеют надежду на восстановление любовных отношений между бывшими супругами, так как живут они в данный момент в одном доме, а их квартиры расположены в одном подъезде.

Стоит отметить, что шансы на сближение Виталины и Армена всё ещё низки, так как Цымбалюк-Романовская не раз выражала уверенность в том, что Джигарханян вернётся к ней, чтобы получать прежний уход, а сам он в данный момент сожительствует с блондинкой приятной внешности, которая готовит актёру еду и убирается в его жилище.
Александр Вест
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Благодаря усердию друзей Армена Джигарханяна он в данный момент снимает жилище в жилом доме в подъезде, в котором находится квартира его бывшей супруги

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