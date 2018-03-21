Джигарханян нашёл кем заменить Цымбалюк-Романовскую

Армен Джигарханян наконец обзавёлся женщиной, которая сумела заменить его бывшую супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую. Новая дама, появившаяся в жизни артиста, не только убирает его жилище, но и готовит ему еду.

Александр Вест

Многие поклонники пары Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской были огорчены столь болезненным расставанием влюблённых, которые в итоге оказались чуть ли не врагами друг другу. Однако, некоторые фанаты всё ещё имеют надежду на восстановление любовных отношений между бывшими супругами, так как живут они в данный момент в одном доме, а их квартиры расположены в одном подъезде.Стоит отметить, что шансы на сближение Виталины и Армена всё ещё низки, так как Цымбалюк-Романовская не раз выражала уверенность в том, что Джигарханян вернётся к ней, чтобы получать прежний уход, а сам он в данный момент сожительствует с блондинкой приятной внешности, которая готовит актёру еду и убирается в его жилище.