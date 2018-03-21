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| | Сын актера Федора Добронравова рассказал о здоровье своего отца

Сын актера Федора Добронравова рассказал о здоровье своего отца

Сегодня, 10:36
Сын народного артиста театра и кино Федора Добронравова рассказал корреспондентам о состоянии здоровья своего отца, который на данный момент находится в больнице.

Сын актера Федора Добронравова рассказал о здоровье своего отца

 

Актер Виктор Добронравов рассказал, что его отцу Федору Добронравову уже намного легче. Он идет на поправку и скоро его выпишут из больницы. Он заверил общественность, что они зря так переполошились по поводу его отца, у него никакой страшной болезни нет, просто обычное недомогание от переутомления на работе. Так что в скором будущем его поклонники снова смогут увидеть на сцене театра.

Отметим, что знаменитого актера театра и кино Федора Добронравова недавно увезла карета скорой помощи в больницу. Актер был помещен на амбулаторное лечение, его диагноз не разглашался, лишь было известно, что состояние актера считалось при поступлении в больницу критическим.
Пелагея Лебединская
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