Сын актера Федора Добронравова рассказал о здоровье своего отца

Сын народного артиста театра и кино Федора Добронравова рассказал корреспондентам о состоянии здоровья своего отца, который на данный момент находится в больнице.

Пелагея Лебединская

Актер Виктор Добронравов рассказал, что его отцу Федору Добронравову уже намного легче. Он идет на поправку и скоро его выпишут из больницы. Он заверил общественность, что они зря так переполошились по поводу его отца, у него никакой страшной болезни нет, просто обычное недомогание от переутомления на работе. Так что в скором будущем его поклонники снова смогут увидеть на сцене театра.Отметим, что знаменитого актера театра и кино Федора Добронравова недавно увезла карета скорой помощи в больницу. Актер был помещен на амбулаторное лечение, его диагноз не разглашался, лишь было известно, что состояние актера считалось при поступлении в больницу критическим.