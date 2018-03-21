Тина Канделаки рассказала о новой форме пыток

Тина Канделаки заинтриговала своих многочисленных поклонников, рассказав о новой форме пыток, которой она регулярно подвергает своё тело, чтобы поддерживать естественную красоту и грацию своей фигуры.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Канделаки появилась фотография, на которой она в окружении нескольких человек в спортивном зале стоит на полусферическом приборе, поддерживая равновесие. В описании своей публикации Тина объяснила, что прибор под её ногами является передовой разработкой в мире фитнеса, который помогает оставаться в непревзойдённой форме. Телеведущая заметила, что её поразила функциональность данного тренажёра, в котором можно регулировать упругость полусферы.По словам Тины Канделаки, для неё данный тренажёр является новой формой пыток, так как он заставляет работать всё тело, являясь идеальным инструментом для поддержания формы. Также Канделаки заявила, что даже привычные упражнения станут в разы сложнее с использованием этого устройства.