Сестра Ольги Рапунцель нарастила себе волосы ниже пояса

Участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель в подражании своей старшей сестре Ольге нарастила длинные волосы, и теперь девушек сложно отличить друг от друга.

Пелагея Лебединская

Алена Рапунцель, придя на проект «Дом-2», сразу же стала не отставать от своей старшей сестры. Кроме того, она начала полностью ей подражать. Изначально, став участницей, девушка вселилась в бывшую комнату своей сестры, начала встречаться с экс-парнем Ольги, присвоила себе псевдоним Рапунцель, а теперь еще и нарастила волосы, сделала их точь-в-точь как у сестры. Многие поклонники заметили такое сильное подражание и пришли к выводу, что у младшей Рапунцель совсем нет своего мнения, она как паразит живет за счет чужих идей, подражая всему своей сестре.Отметим, что Алена Рапунцель на проекте «Дом-2» всего лишь два месяца. Однако за столь короткий срок она уже успела запомниться зрителям.