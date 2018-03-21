Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Джигарханян нашёл кем заменить Цымбалюк-Романовскую Новый вид перца «Египетская сила» вывели сибирские учёные Тина Канделаки рассказала о новой форме пыток Юноша разделся перед веб-камерой и потерял деньги «Парящие» дома появятся в Москве на месте Бадаевского завода Ученые открыли новую уникальную форму жизни Детектор лжи подтвердил слова порноактрисы о сексуальной связи с Трампом Роналду назвал самого себя «совершенством» В Лондоне пара сожгла няню, заподозрив её в колдовстве Алла Пугачева похудела благодаря магии Стивен Хокинг будет похоронен рядом с Дарвином и Ньютоном В 2019 году в России появится судно на электрической тяге
| | Сестра Ольги Рапунцель нарастила себе волосы ниже пояса

Сестра Ольги Рапунцель нарастила себе волосы ниже пояса

Сегодня, 10:22
Участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель в подражании своей старшей сестре Ольге нарастила длинные волосы, и теперь девушек сложно отличить друг от друга.

Сестра Ольги Рапунцель нарастила себе волосы ниже пояса

 

Алена Рапунцель, придя на проект «Дом-2», сразу же стала не отставать от своей старшей сестры. Кроме того, она начала полностью ей подражать. Изначально, став участницей, девушка вселилась в бывшую комнату своей сестры, начала встречаться с экс-парнем Ольги, присвоила себе псевдоним Рапунцель, а теперь еще и нарастила волосы, сделала их точь-в-точь как у сестры. Многие поклонники заметили такое сильное подражание и пришли к выводу, что у младшей Рапунцель совсем нет своего мнения, она как паразит живет за счет чужих идей, подражая всему своей сестре.

Отметим, что Алена Рапунцель на проекте «Дом-2» всего лишь два месяца. Однако за столь короткий срок она уже успела запомниться зрителям.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
"Иждивенка": Беременная Рапунцель дает деньги на еду сестре

Скандал между звездными родственницами набрал новых оборотов.

Рапунцель во время драки вырвали клок волос
Рапунцель во время драки вырвали клок волос

В ходе драки, произошедшей из-за молодого человека на проекте «Дом-2», сестре Ольги Рапунцель вырвали клок волос.

Ольге Рапунцель не понравилась новая участница «Дом-2»
Ольге Рапунцель не понравилась новая участница «Дом-2»

Модель Алла Грибова стала новой участницей телешоу «Дом-2». Красавица Грибова понравилась всем, кроме "бренда" проекта - Ольге Рапунцель.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости