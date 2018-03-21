Анна Седокова намекнула на свою «прожорливость»

Анна Седокова заинтриговала своих поклонников очередной публикацией в сети Instagram, в которой помимо пикантной фотографии фанаты украинской поп-дивы были ошеломлены описанием снимка.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Седоковой появилась очередная фотография, на которой она подразнила фанатов, став в весьма эротичную позу, продемонстрировав свою подтянутую фигуру и стройные ноги. Однако, большинство поклонников Анны сосредоточило своё внимание на описании публикации, в котором Седокова намекнула поклонникам о своей «прожорливости». Певица заявила, что может уйти от мужчины, если тот будет не в состоянии её «прокормить». Множество фанатов решили, что таким образом Седокова намекает на свою любовь к обеспеченным мужчинам, которые могут позволить любой каприз своей дамы сердца.В свою очередь, некоторые фанаты остались недовольными после подобных заявлений Анны, посчитав, что её сердце не открыто для истинных чистых чувств, так как певица руководствуется холодным расчётом в отношениях.