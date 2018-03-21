Анна Седокова намекнула на свою «прожорливость»

В официальном Instagram-аккаунте Седоковой появилась очередная фотография, на которой она подразнила фанатов, став в весьма эротичную позу, продемонстрировав свою подтянутую фигуру и стройные ноги. Однако, большинство поклонников Анны сосредоточило своё внимание на описании публикации, в котором Седокова намекнула поклонникам о своей «прожорливости». Певица заявила, что может уйти от мужчины, если тот будет не в состоянии её «прокормить». Множество фанатов решили, что таким образом Седокова намекает на свою любовь к обеспеченным мужчинам, которые могут позволить любой каприз своей дамы сердца.
В свою очередь, некоторые фанаты остались недовольными после подобных заявлений Анны, посчитав, что её сердце не открыто для истинных чистых чувств, так как певица руководствуется холодным расчётом в отношениях.