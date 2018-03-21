Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Джигарханян нашёл кем заменить Цымбалюк-Романовскую Новый вид перца «Египетская сила» вывели сибирские учёные Тина Канделаки рассказала о новой форме пыток Юноша разделся перед веб-камерой и потерял деньги «Парящие» дома появятся в Москве на месте Бадаевского завода Ученые открыли новую уникальную форму жизни Детектор лжи подтвердил слова порноактрисы о сексуальной связи с Трампом Роналду назвал самого себя «совершенством» В Лондоне пара сожгла няню, заподозрив её в колдовстве Алла Пугачева похудела благодаря магии Стивен Хокинг будет похоронен рядом с Дарвином и Ньютоном В 2019 году в России появится судно на электрической тяге
| | Анна Седокова намекнула на свою «прожорливость»

Анна Седокова намекнула на свою «прожорливость»

Сегодня, 10:00
Анна Седокова заинтриговала своих поклонников очередной публикацией в сети Instagram, в которой помимо пикантной фотографии фанаты украинской поп-дивы были ошеломлены описанием снимка.

Анна Седокова намекнула на свою «прожорливость»

 

В официальном Instagram-аккаунте Седоковой появилась очередная фотография, на которой она подразнила фанатов, став в весьма эротичную позу, продемонстрировав свою подтянутую фигуру и стройные ноги. Однако, большинство поклонников Анны сосредоточило своё внимание на описании публикации, в котором Седокова намекнула поклонникам о своей «прожорливости». Певица заявила, что может уйти от мужчины, если тот будет не в состоянии её «прокормить». Множество фанатов решили, что таким образом Седокова намекает на свою любовь к обеспеченным мужчинам, которые могут позволить любой каприз своей дамы сердца.

В свою очередь, некоторые фанаты остались недовольными после подобных заявлений Анны, посчитав, что её сердце не открыто для истинных чистых чувств, так как певица руководствуется холодным расчётом в отношениях.
Александр Вест
Новости по теме
Анна Седокова подразнила фанатов упругой грудью
Анна Седокова подразнила фанатов упругой грудью

Певица Анна Седокова станцевала возле шеста. Звезда заинтриговала поклонников видеозаписью, на которой она продемонстрировала формы своего упругого тела в

"Почти занимаются любовью": Седокова разделась рядом с обнаженным мужчиной

Известная украинская певица Анна Седокова в очередной раз сумела удивить своих многочисленных фанатов весьма необычной публикацией в Instagram. Певица

Анна Седокова заинтриговала новой программой о кисках
Анна Седокова заинтриговала новой программой о кисках

Популярная украинская певица Анна Седокова в сети Instagram рассказала о том, что завтра, 30 декабря, всех телезрителей на канале СТС ожидает новое шоу,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости