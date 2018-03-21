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| | Владимир Пресняков признался, что из-за Бузовой не читает новости

Владимир Пресняков признался, что из-за Бузовой не читает новости

Сегодня, 09:42
В недавнем времени Владимир Пресняков дал интервью, в котором рассказал свое отношение к новостям и местным СМИ.

Владимир Пресняков признался, что из-за Бузовой не читает новости

 

Владимир Пресняков в последнее время много уделяет времени своей семье и мало появляется на сцене. Недавно он рассказал корреспондентам о своей жизни, как проводит время дома и чем занимается в свободное время. В свое свободное время певец часто заходит в интернет, чтобы просмотреть новости о мире, но в последнее время из-за новостей про Ольгу Бузову у него появилось отвращение к новостным сайтам и местному СМИ. У Преснякова сложилось такое впечатление, как будто больше не о чем писать. Бузова – это ежедневная новость, то она показала грудь, то не так наклонилась, то еще что-то сделала. Певец признался, что ничего не имеет против этой девушки, но из-за мусора с ее новостями, который засоряет интернет, не хочется в последнее время просматривать новостную сводку.

Отметим, что Владимир Пресняков недавно отметил свое 50-летие, он вместе с любимой женой воспитывает двоих сыновей.
Пелагея Лебединская
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