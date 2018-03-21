Алла Пугачева похудела благодаря магии

Недавно Алла Пугачева предстала перед всеми на своем выступлении в новом образе. Несмотря на свой возраст, звезда вышла на сцену в облегающем платье, которое продемонстрировало прекрасную похудевшую фигуру.

Пелагея Лебединская

После концерта многие поклонники начали теряться в догадках, что же их кумир сделал такое, чтобы добиться таких результатов в избавлении от лишних килограммов. Некоторые предположили, что она придерживается строгих диет, а другие выдвинули версию, что сделала себе операцию по уменьшению желудка. Однако недавно появилась новая идея, что похудеть Алле помогла магия. С ее помощью Примадонна научилась пользоваться эзотерическими практиками и обрела гармонию со своим телом. Она научилась жить по-другому, не обращать внимания на зависть и неприятности, и больше времени уделять своему душевному состоянию и здоровью.Отметим, что Алла Пугачева в последнее время очень изменилась во внешнем виде. Она здорово похудела, изменила прическу и стиль одежды, а некоторые поклонники отметили, что и вообще помолодела.