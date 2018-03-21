Нелли Ермолаева поведала о приключениях её семьи

Известная участница телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Нелли Ермолаева рассказала своим фанатам о приключениях, которые обычно увлекают её семейство, также попутно поведав о своих дальнейших планах в будущем.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Нелли Ермолаевой появилась фотография, на которой супруг Кирилл обнимает её ноги, стоя в бассейне. В описании к данному снимку Ермолаева пояснила, что все их близкие и знакомые всегда удивлялись их спонтанности, так как они с Кириллом могли в любой момент сорваться и уехать гулять в другой город прямо посреди ночи. Нелли вспомнила, что едва вернувшись с отдыха на Бали они вдруг решили продолжить свои приключения и отправились в новую поездку по Европе.По словам Ермолаевой, с рождением ребёнка у неё появились некоторые сомнения насчёт продолжения подобных приключений, однако, Кирилл заверил Нелли, что путешествия продолжатся, только в них добавится ещё один участник, чем невероятно растрогал девушку.