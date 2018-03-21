Стремительно постаревшая Пугачева рассказала о своем недуге

В недавнем времени Аллу Пугачеву раскритиковали поклонники за ее внешний вид. Им не понравилось, как Примадонна была одета в свои 68 лет.

Пелагея Лебединская

Алла Пугачева недавно выложила в социальную сеть Instagram видеоролик, на котором она одета в молодежный стиль одежды и в затемненных очках. Однако такой внешний вид не пришелся по душе ее поклонникам, и они раскритиковали своего кумира. На что Примадонна не заставила себя долго ждать и парировала. Она написала, хоть в ее возрасте с каждым годом все тяжелее ходить и дышать, но все же она живая и ей надо жить ради маленьких детей. Также пожелала своим недоброжелателям долгих лет счастливой жизни, и сказала, что до конца своих лет будет жить, так как ей захочется, несмотря на мнение общественности.Отметим, что после ее ответа на критику многие негативные поклонники извинились перед Аллой Пугачевой, пожелали ей здоровья и оставаться такой эпатажной и дальше.