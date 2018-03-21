Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

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Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

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| | Стремительно постаревшая Пугачева рассказала о своем недуге

Стремительно постаревшая Пугачева рассказала о своем недуге

Сегодня, 08:37
В недавнем времени Аллу Пугачеву раскритиковали поклонники за ее внешний вид. Им не понравилось, как Примадонна была одета в свои 68 лет.

Стремительно постаревшая Пугачева рассказала о своем недуге

 

Алла Пугачева недавно выложила в социальную сеть Instagram видеоролик, на котором она одета в молодежный стиль одежды и в затемненных очках. Однако такой внешний вид не пришелся по душе ее поклонникам, и они раскритиковали своего кумира. На что Примадонна не заставила себя долго ждать и парировала. Она написала, хоть в ее возрасте с каждым годом все тяжелее ходить и дышать, но все же она живая и ей надо жить ради маленьких детей. Также пожелала своим недоброжелателям долгих лет счастливой жизни, и сказала, что до конца своих лет будет жить, так как ей захочется, несмотря на мнение общественности.

Отметим, что после ее ответа на критику многие негативные поклонники извинились перед Аллой Пугачевой, пожелали ей здоровья и оставаться такой эпатажной и дальше.
Пелагея Лебединская
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