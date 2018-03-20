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| | «Жених для Бузовой»: Бородина сосватала певицу британскому «живому Кену»

«Жених для Бузовой»: Бородина сосватала певицу британскому «живому Кену»

Сегодня, 22:45
«Живой Кен» из Британии Родриго Альвес побывал в Москве и уже успел стать гостем трех телепередач, одной из которых стало реалити-шоу «Дом-2». Во время съемок ведущая шоу Ксения Бородина начала сватать гостю Ольгу Бузову.

«Жених для Бузовой»: Бородина сосватала певицу британскому «живому Кену»

 

Британский «живой Кен» посетил столицу России и успел принять участие как минимум в трех телепередачах. На съемках «Дома-2» ведущая шоу Ксения Бородина начала сватать иностранному гостю Ольгу Бузову. Причиной внезапного сватовства являлся тот факт, что Бузова уже около полугода официально свободная от отношений женщина.

«Жених для Бузовой»: Бородина сосватала певицу британскому «живому Кену»

 

На вопрос телеведущей Альвес с помощью своего переводчика ответил, что мечтал встретиться с Ольгой Бузовой. По словам «живого Кена», с того времени, как он прибыл в Россию, многие пророчили ему встречу с певицей. Однако долгожданной встрече так и не суждено было состояться – Ольга Бузова находится в настоящее время на гастролях, игнорируя травму ноги.

Выпуск «Дома-2» с «живым Кеном» должен появиться на телеэкранах 22 марта.
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