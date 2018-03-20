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| | Художник из Нижнекамска изобразил Бузову с шестью руками

Художник из Нижнекамска изобразил Бузову с шестью руками

Сегодня, 22:39
Мастер рисования, проживающий в Нижнекамске, изобразил Ольгу Бузову с шестью руками. Жанр написанный маслом картины называется «ассоциативный символизм».

Художник из Нижнекамска изобразил Бузову с шестью руками

 

Нижнекамский художник Кристиан Апостол создал портрет Бузовой, где ведущая, певица и дизайнер изображена с одной ногой и шестью руками. Как комментирует мастер свое новое полотно, он хотел продемонстрировать Ольгу «привлекательным божеством, потому как у нее шесть рук, она умеет делать столько вещей, сколько не способен постичь обычный человек.

Художник из Нижнекамска изобразил Бузову с шестью руками

 

По словам художника, Бузова смотрит в бескрайние просторы, время не может контролировать ее, она постоянно опережает его на несколько шагов. Одна нога означает самодостаточность звезды, которая не зависит от любви, а наоборот, это чувство зависит от Бузовой. Сам мастер является фанатом ведущей, несмотря на критику от многих лиц в ее адрес.
Никита Готский
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