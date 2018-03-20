Художник из Нижнекамска изобразил Бузову с шестью руками

Мастер рисования, проживающий в Нижнекамске, изобразил Ольгу Бузову с шестью руками. Жанр написанный маслом картины называется «ассоциативный символизм».

Нижнекамский художник Кристиан Апостол создал портрет Бузовой, где ведущая, певица и дизайнер изображена с одной ногой и шестью руками. Как комментирует мастер свое новое полотно, он хотел продемонстрировать Ольгу «привлекательным божеством, потому как у нее шесть рук, она умеет делать столько вещей, сколько не способен постичь обычный человек.

Никита Готский

По словам художника, Бузова смотрит в бескрайние просторы, время не может контролировать ее, она постоянно опережает его на несколько шагов. Одна нога означает самодостаточность звезды, которая не зависит от любви, а наоборот, это чувство зависит от Бузовой. Сам мастер является фанатом ведущей, несмотря на критику от многих лиц в ее адрес.