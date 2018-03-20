Светлана Лобода родит в Лос-Анджелесе за три миллиона рублей

В мае этого года у Светланы Лободы запланировано рождение её второго ребёнка. Сумма родов в заграничной американской клинике обойдутся 35-летней певице в три миллиона рублей.

Дарья Дмитриева

Сейчас народная артистка Украины Светлана Лобода отправилась семьёй в Лос-Анджелес, где будет ожидать появление на свет своего второго ребёнка. Она поселилась на вилле с бассейном, чтобы чувствовать себя непринуждённо и легко. О своей беременности она официально сообщила со сцены в Кремле. Вместе с рождением ребёнка, она также рассказала о создании нового альбома с премьерными треками.Рождение её второго ребёнка будет во втором по величине госпитале Америки Cedars-Sinai Medical Center. Там рожали многие знаменитости, такие как Мадонна, Ким Кардашьян, Алсу, Анна Седакова. Примерный персонаж и квалифицированные врачи этого центра обойдутся певице в три миллиона рублей.