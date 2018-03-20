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| | Светлана Лобода родит в Лос-Анджелесе за три миллиона рублей

Светлана Лобода родит в Лос-Анджелесе за три миллиона рублей

Сегодня, 22:29
В мае этого года у Светланы Лободы запланировано рождение её второго ребёнка. Сумма родов в заграничной американской клинике обойдутся 35-летней певице в три миллиона рублей.

Светлана Лобода родит в Лос-Анджелесе за три миллиона рублей

 

Сейчас народная артистка Украины Светлана Лобода отправилась семьёй в Лос-Анджелес, где будет ожидать появление на свет своего второго ребёнка. Она поселилась на вилле с бассейном, чтобы чувствовать себя непринуждённо и легко. О своей беременности она официально сообщила со сцены в Кремле. Вместе с рождением ребёнка, она также рассказала о создании нового альбома с премьерными треками.

Рождение её второго ребёнка будет во втором по величине госпитале Америки Cedars-Sinai Medical Center. Там рожали многие знаменитости, такие как Мадонна, Ким Кардашьян, Алсу, Анна Седакова. Примерный персонаж и квалифицированные врачи этого центра обойдутся певице в три миллиона рублей.
Дарья Дмитриева
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